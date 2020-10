'A Fazenda 12': Luiza Ambiel é a sexta eliminada

Antes de Luiza Ambiel, Carol Narizinho, Cartolouco, Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha e Rodrigo Moraes já foram eliminados do programa - ( Foto: Divulgação)

A atriz Luiza Ambiel foi a sexta eliminada do reality show A Fazenda 12, da Record TV. Ela recebeu apenas 11% dos votos em uma disputa contra Mateus Carrieri (70,4%) e Mirella (18,6%). Luiza foi indicada para a "Roça" pelo Fazendeiro Mariano. As mais votadas pela casa foram Mirella e Jakelyne. Raissa usou o "Poder da Chama Verde" para desempatar, indicando Mirella, que escolheu Mateus como adversário. Antes de Luiza Ambiel, Carol Narizinho, Cartolouco, Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha e Rodrigo Moraes já foram eliminados do programa.