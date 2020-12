4º Festival Cultural Virtual do Chamamé de MS começa nesta quarta-feira

O 4º Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul, será realizado de 02 a 06 de dezembro de 2020, nos estúdio da TVE Cultura MS e FM Educativa – 104.7 na cidade de Campo Grande/MS, Brasil, esse ano na modalidade virtual.

O festival é considerado o evento mais importante do chamamé no Brasil, é promovido pelo programa de rádio A Hora do Chamamé, há mais de 20 anos no ar, pioneiro na divulgação e promoção da cultura chamamezeira e fronteiriça no estado transmitido pela FM Educativa 104,7 e pela Rádio Web Chamamé MS (www.chamamems.com); em parceria com o Instituto Cultural Chamamé MS, FERTEL – Fundação de Rádio e TVE Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo do Estado e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Laços Culturais

O Mato Grosso do Sul instituiu o “DIA ESTADUAL DO CHAMAMÉ” com a LEI Nº 3.837, de 23 de dezembro de 2009, dedicando-lhe o dia 19 de setembro para as comemorações, bem como o “REGISTRO DO CHAMAMÉ”, como “PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DE MS”, conforme publicação no Diário Oficial Nº 9.466, de 7 de agosto de 2017. CAMPO GRANDE e CORRIENTES são declaradas “CIDADES IRMÃS”, atráves da LEI Nº 6.048, de 23 de julho de 2018. Todas essas Leis abriram porteiras e está possibilitando novas conquistas para os artistas sul-mato-grossenses que se dedicam a esse gênero musical postulante ao “PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DA HUMANIDADE ANTE A UNESCO”.

O projeto de “Intercâmbio Cultural” foi iniciado em 2015, por Orivaldo Mengual apoiado pelo Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Esse ano se unem ao projeto do festival, vários municipios das Províncias de Corrientes, Santa Fé, Chaco, Entre Rios e da capital Argentina. Esses municipios estarão enviando conteúdos institucionais exclusivos para o festival, onde poderão ser conhecidos os locais emblemáticos da rota do Chamamé no Mercosul, lugares e destinos que com sua tradição histórica enfeitam as letras dos poemas que compõem o cancioneiro Chamamezeiro, conquista jamais alcançada.

Soma-se também ao festival virtual o PARLAMENTO CULTURAL DO PARAGUAY – HONORABLE CÁMARA DOS DIPUTADOS, SENADO E EVENTOS ESPECIALES, presidido pelo Dr. Lidio Enrique Castro, juntamente com PARLAMENTO CULTURAL JUVENIL DEL PARAGUAY, presidido por Rodrígo Godoy Duerte, da Prefeitura Municipal de Asuncion, através de la Dirección de Juventud y Deportes a cargo del Director Marcelo Garay e das cidades de Luque, Sajonia, Pedro Juan Caballero, Capitan Bado e Minga Guazú, que estarão produzindo os vídeos e enviando material de Asúncion para serem exibidos no festival.

Durante cinco dias, serão realizadas diversas apresentações artísticas – shows musicais, vocais, instrumentais e danças. A direção e produção geral do festival é de Orivaldo Mengual, com o apoio de Ricardo Santo Pipo, Ricardo Gonzalez, do projeto cultural “Tierra Chamamé” de Corrientes, Argentina.

Como assistir:

TVE CULTURA

Canal 4.1para (Campo Grande);

TVE Cultura – Canal 13.1 (Dourados);

TVE Cultura – Canal 45.1 (Chapadão do Sul);

TVE Cultura – Canal 15 – NET;

PARABÓLICA:

SATÉLITE – STARONE C2

FREQUÊNCIA – 4.095

SYMBOL RATE – 11.250

POLARIZAÇÃO VERTICAL

YOUTUBE – orivaldomengual

www.chamamems.com

https://www.facebook.com/programahoradochamame/

www.portaldaeducativa.ms.gov.br