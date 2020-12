Projeções de Natal no Aquário chegam ao fim neste feriado prolongado - (Foto: Divulgação)

As projeções de Natal no Aquário do Pantanal chegam ao fim neste feriado. As últimas exibições dos filmes natalinos serão feitas nesta quinta e sexta-feira, dias 24 e 25 de dezembro, das 19h às 21h30.

Para evitar aglomerações nos altos da Avenida Afonso Pena e prevenir possíveis contaminações de coronavírus, as mensagens são exibidas em sistema drive-thru. Quem quiser acompanhar deve ir de carro ao local.

Equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito da Capital) organizam o trânsito na região.

A pista da direita da Avenida Afonso Pena, no sentido Parque dos Poderes/Centro, ficam com trânsito controlado durante a exibição das projeções. Motoristas devem usar velocidade baixa na via.

Não é permitido descer do carro para entrar na área do Aquário do Pantanal.

Mensagens

Desde o início de dezembro as mensagens são exibidas na mega construção. Quatro equipamentos de projeção mapeada e um completo sistema de som são os responsáveis pelas felicitações de Natal no Aquário. Pequenos vídeos aprimoram a experiência dos espectadores.