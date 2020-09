Visitas em presídios de MS continuam suspensas por mais 15 dias

Para proporcionar o contato familiar foram implementadas as visitas sociais virtuais. - (Foto: Divulgação/Secom MS)

Continuam suspensas por mais 15 dias as atividades e visitas presenciais nas unidades penais de Mato Grosso do Sul. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) está realizando estudos, com apoio de órgãos de saúde, para adoção de novos protocolos, e assim poder retornar de forma gradativa, com segurança.

A prorrogação da suspensão, é uma forma de garantir maior proteção não só aos internos e servidores, como também aos familiares dos detentos e à sociedade como um todo. Para se ter uma ideia, somente o Complexo Penitenciário de Campo Grande, localizado no Jardim Noroeste, recebia, em média, mais de 1,7 mil visitantes por final de semana.

Para proporcionar o contato familiar foram implementadas as visitas sociais virtuais.

Além disso, a Agepen mantém os cuidados preventivos nos casos de entrada de novos custodiados, que passam por triagem preliminar. Em casos de suspeita, o interno recebe atendimento médico e é isolado da massa, se necessário. Testagens em massa também vêm sendo realizadas, bem como o isolamento e acompanhamento sistemático do quadro de saúde dos casos positivados.