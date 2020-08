Visitas aos presídios de MS estão suspensas até 31 de agosto

Presídio da Gameleira, em Campo Grande - (Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande NEWS)

Foi prorrogado por mais 15 dias a suspensão das visitas nos presídios de Mato Grosso do Sul. Familiares não vão poder ver os internos por pelo menos até o dia 31 de agosto. A medida é para evitar a proliferação do coronavírus nas unidades. A decisão foi publicada ontem (17) no Diário Oficial.

Eventos sociais também foram suspensos, dentre várias outras atividades dentro do ambiente carcerário, somente atividades consideradas necessárias, serão aceitas, como escoltas em caso de emergência e com permissão da direção de cada presídio.

A Agencia Estadual de Administraão do Sistema Penintenciário (Agepen) mantém os cuidados preventivos nos casos de entrada de novos custodiados, que continuam passando por triagem preliminar. Além de estar sendo implantado o Protocolo de Assistência á Família, com o objetivo de informar novos casos de Covid-19, como também a situação de saúde, tratamento e recuperação dos internos.

Visita on-line - Instituto Ação pela Paz doou 55 notebooks para a agência penitenciária com o intuito da Agepen emparelhar visitas virtuais por vídeochamadas, para manter os presidiários Sul Matogrossenses em contato com a família na pandêmia.