Vinte mil doses de vacinas serão utilizadas para imunizar idosos a partir de 70 anos em MS

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende em coletiva de imprensa - (Foto: Reprodução)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou nesta quarta-feira (10), a lista com o quantitativo das 30.600 doses enviada pelo Ministério da Saúde para Mato Grosso do Sul e que foram repassadas aos municípios. Campo Grande, Dourados e Ponta Porã foram os municípios que mais receberam quantitativo nesta remessa.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, este quantitativo vai garantir que os municípios concluam a vacinação de grupos prioritários remanescentes e iniciem a vacinação para idosos a partir de 70 anos e acima de 60 anos com comorbidades.

“Nós vamos empregar 20 mil doses de vacina, dose um (D1), para idosos de 70 anos ou mais. E mais 7.900 para a realização da segunda dose (D2) para imunização do grupo pertencente a quarta etapa da primeira fase da campanha de vacinação do Estado”, explica o secretário.

A Resolução de nº 37/CIB/SES destaca que fica a critério dos municípios, iniciar a vacinação em idosos de 60 anos ou mais, desde que portadores de doenças imunossuprimidas, oncológicos com doença ativa em tratamento, transplantados de órgão sólido ou de medula óssea e renais crônicos, com o emprego dos imunizantes remanescentes dos demais grupos acima.

Trabalhadores da saúde a partir de 50 anos também poderão ser imunizados nesta fase. O quantitativo destinado a este grupo será de 2.700 doses.

Campo Grande foi o município que mais recebeu doses, com 10.990 doses, Dourados com 2.370 doses e Ponta Porã com 920 doses.

Veja a lista completa aqui.