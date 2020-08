Vereador e vice-presidente da Câmara de Terenos morre vítima da Covid-19

José Agostim Acosta Neto, ou “Zé Corin” como era conhecido, do PSDB, a causa da morte é por Covid-19. - (Foto: Redes Sociais/Reprodução)

Na madrugada de ontem (31), morreu o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Terenos, José Agostim Acosta Neto, ou “Zé Corin” como era conhecido, do PSDB, a causa da morte é por Covid-19. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara do município, Helder Noboru Kasae, do PSB.

Após a confirmação, a prefeitura de Terenos manifestou "profundo pesar" com a morte de Zé Corin, que também é ex-funcionário municipal, e declarou luto oficial de 3 dias na cidade. A Câmara Municipal de Terenos também prestou condolências à família do vereador nas redes sociais, pela "inestimável perda".

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na manhã de sexta, Terenos possui 144 casos de Covid-19, com 4 óbitos causados pela doença.