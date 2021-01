"Vacinômetro": MS vai ganhar ferramenta para controle de vacinados contra a Covid-19

A vacinação acontece no Estado - (Foto: Denilson Secreta)

Em fase de testes, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, lança até o final desta semana, o Vacinômetro, nova ferramenta que será utilizada para o enfrentamento à Covid-19 e que oportunizará mais transparência no processo de imunização contra o coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a população poderá acompanhar a situação quanto a imunização em cada município e do Estado como um todo. “O painel será público e apresentará os seguintes dados das vacinas: total de vacinas recebidas; a quantidade de doses aplicadas; aplicação das doses por grupos prioritários; além da consulta por laboratório fornecedor”.

Assim, primando pela transparência quanto a evolução do coronavírus no Estado, o Governo do Estado, por meio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTEC) da SES, lançou diversas ferramentas que estão disponíveis no Painel Mais Saúde, onde estará disponível o Vacinômetro MS.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, a transparência tem papel fundamental na garantia do acesso à informação e a ampliação da participação popular. “Da mesma maneira que somos transparentes sobre o número de contaminados, taxa de ocupação dos leitos, seremos em relação à vacina. As informações têm que estar disponíveis ao cidadão para que ele saiba a respeito do número de vacinados, as prioridades do momento e quantidade de vacinas entregues aos municípios”.

Vacinômetro MS - O coordenador de Tecnologia da SES, Marcos Espíndola de Freitas, explica que o sistema está em fase de testes no momento. “Estamos colhendo as informações enviadas pelos municípios vacinadores que serão úteis para a publicação. Os dados estão sendo tabulados e conferidos, ainda é preciso ter muita cautela para fazer essa conferência e fazer a recepção destas informações. Nós queremos garantir que a publicação seja a mais fidedigna possível”.

Marcos explica que inicialmente, nesta primeira versão do sistema, o painel vai contar com as metas que foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde e com as doses aplicadas pelos municípios. “Nós teremos inicialmente informações que estão sendo encaminhadas pelos municípios por meio de planilhas”.

Entretanto, explica que uma segunda versão também está em construção de forma simultânea, que pode entrar em operação até a semana que vem. “Nesta, nós teremos acesso a conexão do sistema nacional – que está em fase de testes pelo Ministério da Saúde – onde será possível saber quem vacinou, qual dose recebida, quando e onde foi vacinado. Teremos acesso direto aos bancos de dados do sistema federal, com atualizações em tempo real”.

A sistemática já é conhecida da população sul-mato-grossense que pode consultar em tempo real, por exemplo, a situação da ocupação dos leitos de UTIs ou até mesmo os dados do Prosseguir – que avalia a situação epidemiológica de cada município do Estado. Assim, o Vacinômetro MS chega como mais uma arma no enfrentamento à Covid-19 no Estado.