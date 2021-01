Vacinas da Oxford/AstraZeneca fabricadas na Índia chegam a Aeroporto de Guarulhos

Chegada das vacinas de Oxford no Brasil - (Foto: Reprodução/ Globo News)

O Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu na tarde desta sexta-feira, 22, os 2 milhões de doses da vacina contra covid-19 desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, vindas da Índia em voo comercial da companhia Emirates.

Acompanham o recebimento dos lotes o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com os ministros Ernesto Araújo e Fábio Faria - das pastas de Relações Exteriores e Comunicações, respectivamente -, além do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.