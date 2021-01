Vacinas da AstraZeneca chegam ao Brasil

VACINA NO MS

VACINA NO MS Em quatro dias, mais de 11 mil pessoas foram vacinadas contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul

ESPORTE Jovem pilota belga supera brasileiras e fica com vaga na Academia da Ferrari

VARIEDADES Grazi Massafera homenageia Caio Castro em aniversário do namorado

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados