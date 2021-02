Vacinação para profissionais de saúde com 60 a 70 anos continua neste sábado

A vacinação está disponível no atendimento do Drive-thru no Parque Ayrton Senna e em 10 unidades básicas de saúde - (Foto: Glenda Gabi)

A vacinação para trabalhadores dos serviços de saúde com 60 a 70 anos continua hoje (27). A vacinação está disponível no atendimento do Drive-thru no Parque Ayrton Senna e em 10 unidades básicas de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas do município. O atendimento é das 7h30 às 17h30.

Podem ser vacinados, os trabalhadores dos serviços de saúde com mais de 60 anos e que atuam em clínicas de diagnóstico, laboratórios, farmácias, consultórios, farmácias, clínicas veterinárias, centros de tratamento oncológico e pequenos hospitais. Amanhã (28) a vacinação segue para trabalhadores dos serviços de saúde de saúde a partir de 60 anos.

Unidades que irão vacinar

Sábado e domingo

7h30h às 17h30

Região urbana do Bandeira

USF Itamaracá e USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

Região urbana do Lagoa

Coophavilla e Batistão

Região urbana do Prosa

Mata do Jacinto

Região urbana do Imbirussu

USF Albino Coimbra

Região urbana do Centro

UBS 26 de Agosto

Região urbana do Anhanduizinho

USF Dona Neta e Clínica da Família Iracy Coelho

Região urbana do Segredo

UBS Coronel Antonino

Segunda dose da vacina em idosos

Na segunda-feira, dia 01, terá início a aplicação da segunda dose no público idoso. O município estabeleceu um calendário para evitar aglomeração nos pontos de vacinação.

Pontos de imunização

A vacinação do público idoso será realizada em 18 unidades de segunda a sexta-feira, de 13h às 17h, e no sábado de 7h30 às 17h30, além do Drive-thru, que funcionará de segunda a sábado de 7h30 às 17h30.

Região urbana do Centro

UBS 26 de Agosto

Região Urbana do Centro

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

Região urbana do Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Silvia Regina

Região urbana do Anhanduizinho

USF Botafogo

UBS Dona Neta

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

Região urbana do Lagoa

USF Batistão

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Coophavilla

Região urbana do Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Região urbana do Bandeira

UBS Carlota

USF Tiradentes

USF Universitário