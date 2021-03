Vacinação em idosos de 76 anos ou mais será realizada nesta quarta-feira em Dourados

Vacinação em Dourados - (Foto: Divulgação)

Seguindo o plano de imunização contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Dourados, a 198 km de Campo Grande, vai realizar nesta quarta-feira (17) a vacinação em idosos de 76 anos, ou mais. A aplicação dos imunizantes será feita pela equipe da Secretaria de Saúde, no Corpo de Bombeiros, da Presidente Vargas, no sistema drive thru, das 14h às 19h.

Para conseguir tomar a vacina, os idosos dessa faixa etária deverão levar documentos pessoais como RG, CPF e Cartão SUS. “Ressaltamos ainda a importância de que todos mantenham as medidas de biossegurança e assim possamos diminuir o risco de contágio da doença tanto entre os trabalhadores de saúde e a população”, pediu o secretário interino de Saúde, Edvan Marcelo de Moraes.

Quem tiver a carteira de vacinação pode levá-la, mas não é obrigatório. O sistema funcionará da seguinte maneira: o familiar e o idoso entrarão de carro no pátio do Corpo de Bombeiros, onde haverá uma estrutura para a aplicação da vacina.

Não será preciso descer do carro, o agente de saúde levará até o veículo a dose, após a conferência dos documentos. Os motoristas devem redobrar os cuidados no trânsito nas imediações, mas agentes da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e do próprio Corpo de Bombeiros estarão organizando do trânsito.