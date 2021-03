Vacinação de idosos com 77 anos e trabalhadores da saúde com mais de 50 continua nesta terça

A partir de amanhã (17) começam a ser vacinados os idosos com 76 anos - (Foto: Edemir Rodrigues)

A vacinação contra a Covid-19 de idosos com 77 anos e trabalhadores da saúde com mais de 50 anos continua nesta terça-feira (16), em 56 pontos espalhados pelas sete regiões urbanas de Campo Grande.

Campo Grande iniciou a imunização emergencial contra a Covid-19 no dia 19 de janeiro, menos de 12 horas após receber o primeiro lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde. Até o momento mais de 47,8 mil pessoas foram vacinadas em Campo Grande, sendo que 25,1 mil já receberam o reforço, totalizando 73.091 doses aplicadas.

O Município vem cumprindo rigorosamente os calendários definidos a cada abertura de novo público, considerando a necessidade de organização do processo de imunização diante do número limitado de doses disponíveis.

A partir de amanhã (17) começam a ser vacinados os idosos com 76 anos, paralelamente aos trabalhadores da saúde com mais de 50 anos. No sábado, dia 20, haverá a repescagem dos dois públicos.

A orientação é para que as pessoas fiquem atentas ao calendário de imunização e compareça à unidade munidas de um documento de identificação e do comprovante de recebimento da primeira dose. Caso o paciente não tenha o impresso, é possível ter acesso a carteirinha de vacinação digital, através do site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Para se imunizar, é importante levar um documento de identificação e, além disso, todos precisam fazer o uso de máscaras, inclusive os acompanhantes.

Locais de vacinação/ segunda a sexta-feira

Drive-thru Parque Ayrton Senna

7h30 às 17h30

Seleta (Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro)

7H30 às 17h

Centro

13h às 17h

USF Vila Corumbá

USF Vila Carvalho

Imbirussu

USF Albino Coimbra

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Aero Itália

USF Serradinho

UBS Popular

USF Sírio Labanês

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

UBS Estrela do Sul

USF Paradiso

USF José Tavares

Clínica da Família Nova Lima

USF Vida Nova

USF Vila Cox

Prosa

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

USF Marabá

USF Noroeste

USF Nova Bahia

Lagoa

UBS Caiçara

USF Buriti

USF Batistão

USF Tarumã

USF Oliveira

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Coophavilla

USF Jardim Antártica

USF São Conrado

Bandeira

USF Moreninha

USF Itamaracá

UBS Carlota

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

USF Tiradentes

USF Universitário

USF Cristo Redentor

USF MAPE

Anhanduizinho

USF Botafogo

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Anhanduí

USF Dom Antonio Barbosa

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho Machado

UBS Pioneira

USF Jockey Clube

USF Mário Covas

UBS Dona Neta