Vacinação contra a Covid-19 segue em Campo Grande para idosos com 78 e mais de 90 anos

Vacina contra a covid-19 - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (05) a Prefeitura de Campo Grande segue a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 78 anos e da dose de reforço em pessoas com 90 e 91 anos, seguindo estratégia definida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O atendimento está sendo feito durante o período matutino e vespertino no Drive thru, instalado no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho, e em 44 unidades de saúde espalhadas pelas sete regiões urbanas do Município, que abrem somente a tarde. Houve a necessidade de redefinição e organização dos pontos de imunização em razão do número limitado de doses disponíveis.

Doze unidades de saúde foram referenciadas para realizar a aplicação tanto da primeira quanto em idosos de 78 anos quanto da segunda dose para os com 90 e 91 anos. Outras dez unidades irão atender somente idosos de 90 e 91 anos, enquanto as outras 22 unidades restantes irão atender exclusivamente o público de 78 anos, que estão recebendo a vacina da Astrazeneca-Oxford. A relação das unidades está disponível abaixo.

Neste sábado (05) será realizada a “repescagem” em pessoas com mais de 78 anos (primeira dose) e com mais de 90 anos (segunda dose). Os pontos de imunização ainda serão definidos.

Para facilitar o atendimento no ato da vacinação, o paciente deve realizar o cadastro no sistema de identificação prévia pelo site vacina.campogrande.ms.gov.br. A Sesau esclarece que a identificação não é um agendamento e o atendimento nas unidades e no Drive-thru é por ordem de chegada.

Onde se vacinar ?

Drive-thru

R. Jorn. Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho (entrada pela Rua Arapoti)

Horário de funciomento

7h30 às 17h30

Unidades de saúde

Horário de funcionamento

13h às 17h

Vacinação de idosos com 78 anos (primeira dose) e mais de 90 (segunda dose)

Usf Mata Do Jacinto

Usf Estrela Dalva

Coronel Antonino

São Francisco

Usf Albino Coimbra

Usf Serradinho

Usf Itamaracá

Usf Portal Caiobá

Ubs Coophavilla

Clínica da Família Iracy Coelhjo

Usf Parque do Sol

Ubs Dona Neta

Vacinação apenas em idosos com mais de 90 anos (segunda dose)

Ubs 26 de Agosto

Usf Vila Nasser

Usf Silvia Regina

Usf Carlota

Usf Universitário

Usf Tiradentes

Usf Buriti

Usf Oliveira

Usf Batistão

Usf Botafogo

Vacinação apenas em idosos com 78 anos (primeira dose)