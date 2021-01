Vacina chega a MS e distribuição aos municípios começa ainda hoje 

As primeiras doses da vacina Coronavac chegaram a Campo Grande nesta segunda-feira (18) e serão distribuídas, a partir das 20 horas, aos 78 municípios do interior de Mato Grosso do Sul - (Foto: Saul Schramm)

As primeiras doses da vacina Coronavac chegaram a Campo Grande nesta segunda-feira (18) e serão distribuídas, a partir das 20 horas, aos 78 municípios do interior de Mato Grosso do Sul. São cerca de 158 mil doses - 97 mil destinadas à população indígena aldeada e 61 mil aos profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19 e aos idosos em asilos.

O transporte a Campo Grande foi feito em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal fizeram a escolta do caminhão da Base Aérea de Campo Grande até o pátio da Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve). Dentro do Estado, a distribuição será feita pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Civil e Militar.

Momento histórico: a chegada das primeiras doses da vacina Coronavac em Mato Grosso do Sul

O governador Reinaldo Azambuja fez questão de acompanhar pessoalmente a chegada do imunizante à Base Aérea. “É uma expectativa do Brasil. Acho que todos nós aguardávamos esse momento de poder receber as primeiras doses. São 158 mil. Uma ansiedade de toda a população. Sempre defendemos o Programa Nacional de Imunizações e agora vamos seguir à risca. Esse carregamento sai, vai para o nosso laboratório e em 48 horas vai para todos os municípios. É um momento importante. Pelo menos começou”, disse Reinaldo Azambuja.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também acompanhou a chegada das vacinas e falou das expectativas para este ano. "É o início de um processo que não para, nós temos que ter a consciência ainda, de ter cuidado, manter os nossos hábitos de proteção, máscara, lavar as mãos, cuidado com as aglomerações, para que a gente possa atravessar esse ano mais tranquilo, reativar a economia e seguir adiante com o desenvolvimento do nosso Estado. É um momento emocionante", afirmou.

Riedel agradeceu o trabalho da Força Aérea Brasileira (FAB) nesse momento importante vivido pelo país, citando os militares envolvidos na operação para trazer as vacinas a Mato Grosso do sul: comandante do Esquadrão Onça, tenente-coronel Aviador Marcelo Alexandre Browne Issa, e chefe do Estado Maior da Ala 5, aviador Mateus Barros de Andrade.

Mais doses são aguardadas para as próximas semanas, segundo o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende. “Aguardamos para que a gente tenha um quantitativo adicional para continuar imunizando a nossa gente de acordo com os critérios do Programa Nacional de Imunizações. É um momento de alegria e de emoção”, afirmou.

Três pessoas serão vacinadas ainda nesta segunda-feira (18) no Hospital Regional: a índia terena Domingas da Silva, de 91 anos, da aldeia Tereré, em Sidrolândia; Maria Bezerra de Carvalho, de 82 anos, que mora no Asilo São João Bosco; e o médico Márcio Estevão Midom, 43,que está na linha de frente no combate à pandemia.

A vacinação em Mato Grosso do Sul só foi possível porque, no domingo (17), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em decisão unânime, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19.

A eficácia geral da vacina CoronaVac é de 50,38%, com 78% de prevenção para casos leves de coronavírus e 100% para casos moderados e graves da doença.