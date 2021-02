Unidades de saúde do município irão absorver demanda por testes de Covid-19 agendados pelo 0800

Para realizar os agendamentos, a população pode entrar em contato pelo telefone 0800 647 0911 ou ir a uma das 72 unidades da cidade - (Foto: Agência Brasil)

A partir da próxima semana as unidades de saúde da Capital irão absorver a demanda antes destinada para o Drive Thru e a Escola Lúcia Martins Coelho. Os testes rápidos são oferecidos nas 72 unidades básicas da unidade, sendo possível realizar a partir do 8º dia de sintoma da infecção por coronavírus.

A demanda atendida pelo Drive Thru estará disponível em 24 unidades de saúde de segunda a sexta-feira sendo realizados 30 testes por dia -, e no Parque do Sol, aos finais de semana sendo agendados até 200 testes aos sábados e outros 200 testes ao domingo.

Ao todo serão absorvidas uma média de 250 novas coletas de RT-PCR por dia, resultando em aproximadamente 11 novos agendamentos por unidade.

Para realizar os agendamentos, a população pode entrar em contato pelo telefone 0800 647 0911 ou ir a uma das 72 unidades da cidade. Para realização de exames aos finais de semana só é possível o agendamento via telefone.

A testagem do RT-PCR está disponível nas seguintes unidades:

Segunda a sexta-feira:

USF Cristo Redentor; USF Universitário; USF Mata do Jacinto; USF Estrela Dalva; USF Jardim Noroeste; USF Zé Pereira; USF Jardim Azaleia; USF Los Angeles; USF Botafogo; USF Iracy Coelho; Clínica da Família Portal Caiobá; USF Vila Fernanda; USF Batistão; UBS 26 de agosto; USF Tiradentes; UBS Dona Neta; USF Moreninha; USF Parque do Sol, USF Vila Nasser; USF Oliveira; USF Nova Bahia; USF São Francisco; USF Aero Itália; USF Albino Coimbra.

Sábado, domingo e feriados

USF Parque do Sol