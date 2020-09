UE fecha acordo com Sanofi e GSK para compra de 300 milhões de doses de vacina - (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Direitos Reservados)

A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira, 18, a assinatura de um contrato com as farmacêuticas Sanofi e GSK que prevê a compra de até 300 milhões de doses da vacina para o movo coronavírus que as duas empresas desenvolvem de forma conjunta. O acordo segue um negócio semelhante firmado com a AstraZeneca.

O órgão executivo da União Europeia informou que negocia ainda com Johnson & Johnson, CureVac, Moderna e BioNTech. "Acordos com outras empresas serão concluídos em breve e construiremos um portfólio diversificado de vacinas promissoras, baseadas em diversos tipos de tecnologias, aumentando nossas chances de encontrar um imunizador eficaz contra o vírus", afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.