UE: AstraZeneca pede autorização para uso emergencial de vacina contra Covid-19

Se autorizada, a vacina AstraZeneca/Oxford será a terceira em aplicação na UE - (Foto: Timur Matahari/AFP)

A farmacêutica AstraZeneca pediu à Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), a "Anvisa da União Europeia", autorização para uso emergencial da vacina contra a covid-19 que desenvolve em parceria com a Universidade de Oxford. O órgão regulador confirmou nesta terça-feira, 12, o recebimento da documentação e informou que deve publicar um parecer até o próximo dia 29.

Se autorizada, a vacina AstraZeneca/Oxford será a terceira em aplicação na UE. As doses desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer em parceria com a BioNTech já estão sendo aplicadas na população europeia.

A AstraZeneca já conseguiu autorização de uso emergencial no Reino Unido e aguarda decisão semelhante no Brasil, após pedido feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) junto à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pelo laboratório britânico em parceria com a Universidade de Oxford é a principal aposta do ministério da Saúde para imunizar a população brasileira.

Em nota, a EMA afirmou que o profilático só será aprovado caso os dados apresentados sobre qualidade, segurança e eficácia sejam "robustos e completos", e que o processo de avaliação das informações já foi iniciado. O órgão cita evidências positivas a partir de testes em andamento em Brasil, Reino Unido e África do Sul.