Trump: Vacina para covid-19 deve estar disponível logo depois da eleição

Sobre o Regeneron, ele disse que planeja oferecer esse medicamento para todos os americanos - (Foto: Amanda Voisard/The Washington Post)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou no Twitter um vídeo nesta quarta-feira, 7, no qual fala em um jardim da Casa Branca. Trump disse que se sentia muito bem, após ter contraído covid-19, e afirmou que uma vacina para o vírus deve estar disponível "logo depois da eleição", também ameaçando novamente a China por sua suposta responsabilidade na pandemia.

Sem usar máscara na publicação, Trump elogiou muito os medicamentos que recebeu no hospital há alguns dias, como o Regeneron. Ele disse que planeja disponibilizar esses medicamentos para todos os americanos. Trump afirmou que, para ele, as terapias são muito mais importantes do que a vacina, mas o presidente também invocou seu papel para acelerar o processo de pesquisa e aprovação do imunizante, lembrando que há várias vacinas nas etapas finais de testes.

Em sua fala, Trump disse que a vacina poderia estar pronta antes da eleição, mas afirmou que "a política se envolve", o que atrasaria um pouco o processo. Ele não explicou o que causaria esse atraso.

Além disso, Trump voltou a criticar a China. "A China pagará um grande preço pelo que fez ao nosso país e ao mundo", ameaçou, sem dar detalhes sobre eventuais retaliações.