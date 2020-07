Três crianças com Covid-19 em MS estão internadas devido a piora no quadro clínico

Conforme o quadro, o Estado conta com 119 leitos clínicos de Pediatria e outras nove UTI (Unidades de Terapia Intensiva) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Três crianças estão internadas com o diagnóstico positivo para coronavírus em MS. Além das três, outras oito estão com suspeitas da doença. Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende na tarde de hoje (22), a maioria das internações acontecem em Campo Grande.

“Temos a doença chegando às crianças. São oito casos internados suspeitos e três confirmados em crianças. Esses 11 casos equivalem a uma média de 9% [de taxa de ocupação dos leitos]”, relata o secretário.

Conforme o quadro, o Estado conta com 119 leitos clínicos de Pediatria e outras nove UTI (Unidades de Terapia Intensiva). Atualmente são 558 casos confirmados em crianças de um à nove anos.

Casos – Durante a live transmitida, o Estado possui 18.889 casos confirmados da doença. Até o momento, são 366 internados, sendo que seis são de outros Estados. Deste total, 195 estão em leitos clínicos e 177 em leitos de UTI. Em apenas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 1.503 exames positivos para a covid-19, sendo este o maior resultado visto para apenas um dia.

Foram registrados nove óbitos no Estado: sendo seis vítimas fatais de Campo Grande, uma de Fátima do Sul, uma de Iguatemi e uma de Ponta Porã. Com isso, já são 257 óbitos em todo o Estado. Só em Campo Grande foram mais 928 novos casos confirmados do coronavírus.

Ontem (21) o Estado bateu recorde com a confirmação de mais 20 mortes em 24h. “É uma responsabilidade de todos nós, do poder público, mas também da população que precisa fazer sua parte”, afirmou Resende que ainda reforçou que a taxa de letalidade no Estado é de 1,4%.