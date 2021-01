Trabalhadores de bares e restaurantes solicitam que categoria esteja no grupo prioritário da vacina

Restaurante com álcool na entrada - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Por meio de um ofício, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel/MS) entregou ao senador Nelsinho Trad (PSD) a inclusão de todos os trabalhadores do setor no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19, em sua solicitação ao ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

A entidade argumentou que, além dos garçons, há outros trabalhadores, como cozinheiros, ajudantes de cozinha, equipe de limpeza, caixas, bartenders e demais que também podem ser incluídos no grupo que terá prioridade para receber a vacina.

"Bares e restaurantes são os mais atingidos pela crise, estão há mais de 10 meses sem poder trabalhar direito, por isso consideramos essa proposta do Senador Nelsinho muito importante e solicitamos a ele que inclua todos que trabalham em bares e restaurantes", destacou o presidente da entida, Juliano Wertheimer.