Trabalhadores da indústria de Três Lagoas recebem testes de Covid-19

Teste Covid-19 - (Foto: Sistema FIEMS)

Trabalhadores da indústria de Três Lagoas (MS) a 333 km de Campo Grande estão recebendo testes da Covid-19, disponibilizados pelo Sesi em parceria com o Senai, os testes contam com subsídios especiais para trabalhadores da indústria no município e na região. Os interessados já podem fazer o agendamento prévio no laboratório do Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa).

O exame RT-PCR que coleta por meio de cotonete a secreção do nariz ou da garganta oferecido pelas empresas pode detectar a presença do vírus já na fase aguda da doença. O valor de cada exame é de R$ 150,00 para toda a população, porém para industriários e dependentes o valor do exame será subsidiado. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito, em parcela única.

Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi, Michel Klaime Filho, afirma que o valor cobrado é bem abaixo dos demais laboratórios de MS para o RT-PCR. “O Sesi, que tem como objetivo maior a saúde e segurança, entende que quanto mais pessoas fizerem o teste, mais decisões assertivas serão tomadas para o enfrentamento da Covid-19 e, por isso, oportunizamos a todos fazer o exame por um preço acessível”.

A pneumologista Paola Brito explica que o teste ofertado é o tipo de teste mais confiável para detecção do vírus ativo. “O RT-PCR é o teste que detecta a presença do RNA do vírus Sars-CoV-2, que causa a Covid-19 e, por isso, o que apresenta o resultado mais confiável desde que realizado no período correto”.

O Agendamento pode ser feito através do WhatsApp (67) 3320-3425 ou pelo e-mail sst@sesims.com.br.