Toque de recolher é prorrogado pela terceira vez em todas as cidades de MS

Toque de recolher em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul confirmou nesta sexta-feira (22), por meio de decreto, a prorrogação do toque de recolher por mais 15 dias em todos os 79 municípios. A medida entra em vigor no dia 25 de janeiro e confirma o horário já decretado, das 22h às 5h até o dia 9. A restrição, segue a recomendação do Programa de Saúde e Segurança da Economia (PROSSEGUIR), como medidas de prevenção para evitar a proliferação do coronavírus.

A publicação esclarece que para as cidades onde já há toque de recolher, a população deve seguir as diretrizes municipais. Essa já é a terceira prorrogação em todos os 79 municípios do estado.

Os dados coletados pelo programa Prosseguir, mostraram que na primeira semana epidemiológica no Estado, 43 municípios estavam sob bandeira laranja, 34 cidades incluindo a Capital receberam bandeira vermelha e os municípios de Japorã e Dois Irmãos do Buriti, receberam a classificação de bandeira cinza. Durante a semana do dia 23, de acordo com o Prosseguir, não houveram cidades com classificações baixas (bandeira verde) e tolerável (bandeira amarela).

Novamente para o Estado, serviços não essenciais, como bares e restaurantes, devem permanecer fechados no período. A exceção recai sobre os casos de trabalho de emergência médica.