"Tia Dolly" é homenageada no Colégio Alexander Fleming

Na manhã de hoje (31), alunos, ex-alunos, pais e funcionários foram prestar homenagem à professora Dulce Botelho Ferreira, que morreu na manhã de ontem (30) por complicações da Covid-19, em Campo Grande.

Os portões do bloco da educação infantil "Escolinha da Alegria" ficarão abertos ao longo do dia recebendo as flores, que eram a paixão da educadora, que ao lado do marido, Vitor Hugo Bordignon, fundou o Colégio Alexander Fleming em 1981. A professora teve papel importante na educação de diversas gerações na Capital.

Diversas homenagens também foram prestadas nas redes sociais por ex-alunos, como o deputado federal Fábio Trad que escreveu em sua conta no Instagram. "Ela foi minha professora, minha eleitora e minha amiga. Ela é a inspiração. Ela será constante saudade. Tia Dolly, te amo!".