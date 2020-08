Termômetros para prevenção do coronavírus nos municípios de MS são entregues pela Assomasul

De acordo com a área técnica da entidade, as prefeituras podem retirar os aparelhos da sede da entidade, na Capital - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Foram entregues ontem (19) pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), 500 termômetros para prevenção à Covid-19 nos 79 municípios do Estado. Os aparelhos foram entregues a vários prefeitos que poderão usá-los como quiser, principalmente em barreiras sanitárias em seus municípios.

No total, são 500 aparelhos como parte de mais uma ação social visando combater o aumento do índice de contaminação da doença. Certificado pelo Inmetro, os aparelhos são munidos de sensor infravermelho, que mede a temperatura a partir do calor da superfície corporal da pessoa.

Além de eficaz, não há nenhum contato com a pessoa, e o resultado sai na hora. Se a temperatura estiver acima do normal, soa um bipe diferente.

Segundo o presidente da Assomasul, Pedro Caravina a intenção é facilitar o trabalho nas cidades. “E agora, numa nova ação concreta, a distribuição dos termômetros, também para os 79 municípios, são 500 termômetros adquiridos que vão propiciar um trabalho melhor nas cidades”, destacou.

Para o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, os termômetros vão servir muito, não só apenas nas questões das barreiras sanitárias, mas também para uso em comodato nas igrejas de seu município e outras atividades. “Vai ajudar muito esse instrumento onde têm aglomeração, para controlar esse fluxo de pessoas”, disse.

Os aparelhos foram entregues a vários prefeitos que poderão usá-los como quiser, principalmente em barreiras sanitárias em seus municípios

“Eu acredito que, no momento que estamos vivendo, toda aquela ajuda que vem para os municípios é importante e como a Assomasul é a nossa instituição que atende os 79 municípios, hoje é um momento que devemos fazer essa ação e assim estamos fazendo, como o Caravina esteve presente em todas as ações que nós solicitamos”, colocou o prefeito de Caracol, Manoel Viais, integrante da diretoria da Assomasul.

O prefeito de Coxim, Aluizio São José, disse que a distribuição dos aparelhos é estratégica porque muitos municípios hoje estão trabalhando com barreiras sanitárias no sentido de fazer um filtro, uma análise de quem chega à cidade.

“Então, esses termômetros serão de fundamental importância como medida efetiva de combate ao coronavírus, com a prevenção àquelas pessoas que a gente vai fazer verificação da temperatura para saber se estão todas bem, enfim é um gesto de preocupação com a população e um instrumento importante nesse momento”, elogiou o prefeito de Coxim.

O prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, disse que os municípios hoje trabalham com muita dificuldade e um ação como esta é muito importante.

“Lutar contra o desconhecido, com o invisível é muito difícil. Logicamente que com essas ajudas, com essa participação da Assomasul, através do presidente Caravina, vão facilitando as coisas. Acho que a parceria é uma coisa que enaltece, a nossa administração de Maracaju é baseada em parcerias”, disse Maurílio, que também participou do ato.

De acordo com a área técnica da entidade, as prefeituras podem retirar os aparelhos da sede da entidade, na Capital.