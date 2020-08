Termo de cooperação garante aumento de testes e funcionamento noturno do drive-thru da capital

Pelo termo de cooperação compete à Secretaria Estadual de Saúde, entre outras ações, disponibilizar dez mil testes rápidos à SESAU - (Foto: Chico Ribeiro )

Termo de Cooperação Técnica assinado pelo Estado de Mato Grosso do Sul por meio das secretarias de Estado de Saúde, de Justiça e Segurança Pública e Prefeitura de Campo Grande garante o funcionamento noturno, a partir desta sexta-feira (07) do Drive-Thru Campo Grande. Também possibilita o incremento de mais 150 testes diários no Município.

O termo foi assinado pelo secretários estaduais Geraldo Resende (Saúde) e Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), secretário municipal de Saúde José Mauro de Castro e coronel Marcello Fraiha (Corpo de Bombeiros).

“Nosso objetivo é fortalecer as ações de combate ao coronavírus no município de Campo Grande, por meio de estratégias de ampliação de testagens rápidas e RT PCR, cedência de tecnologia de informática e realização de Inquérito Epidemiológico, visando obter o diagnóstico precoce e o manejo clínico em tempo oportuno para controle do número crescente de casos”, salientou o secretário Geraldo Resende.

O secretário Antônio Carlos Videira ressaltou as ações do governo do Estado e a interação entre todos os seus organismos. “Trabalhamos conjuntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e ajudamo-nos mutuamente. O objetivo é vencer essa guerra contra a Covid-19”, salientou.

José Mauro Castro, secretário municipal de Saúde de Campo Grande, salientou a parceria entre o Município e o Governo do Estado. “Agradeço por fazermos essa e outras ações em conjunto, o que demonstra a preocupação do poder público em somar esforços com um objetivo comum”.

Pelo termo de cooperação compete à Secretaria Estadual de Saúde, entre outras ações, disponibilizar dez mil testes rápidos à SESAU, os quais deverão ser empregados no aumento no número de testes na capital. Também a SES deverá controlar as vagas, agendamentos, envio relatórios e divulgação de resultados aos pacientes submetidos ao teste RT PCR.

A SES também deverá prover infraestrutura computacional e sistemas para o Drive Thru Campo Grande no período noturno; e providenciar iluminação apropriada no pátio do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, para o adequado funcionamento das atividades de coleta, bem disponibilizar o acesso ao sistema de agendamentos à SESAU.

Ainda pelo acordo de cooperação, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) deverá ceder um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem três servidores administrativos, devidamente capacitados, para atuarem de segunda à segunda, inclusive aos feriados, no período das 18h30min às 23h30min, no Drive Thru Campo Grande.

A Sesau deverá também disponibilizar agendamentos nas unidades de saúde do Município localizadas em pontos estratégicos equidistantes entre si, as quais realizarão vinte testes rápidos diariamente, de segunda a segunda, inclusive aos feriados, sendo elas: Noroeste, Mata do Jacinto, Vida Nova, Aero Itália, Silvia Regina, Albino Coimbra, Batistão, Buriti, Caiçara, Parque do Sol, Itamaracá e Carlota.

O Drive Thru Campo Grande está instalado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, à Rua 14 de julho, esquina com a 7 de Setembro, onde os pacientes são testados no interior dos seus veículos. Os agendamentos são feitos pelo Disk Covid, cujo telefone é 3311-6262.