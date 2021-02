Terceira semana de fevereiro registra queda de casos confirmados de Covid-19 em Dourados

Vista aérea da cidade - (Foto: Divulgação)

Média móvel de casos de Covid-19 em Dourados, a 198 km de Campo Grande, registrou queda na terceira semana de fevereiro. O registro foi de 84 novos casos por dia em média, sendo que na segunda semana, o mesmo havia figurado em 96,1 por dia.

Na semana avaliada, entre 16 e 22 de fevereiro, o total de óbitos chegou a 6. Neste caso, a média móvel fica abaixo de uma morte pela doença por dia, nesta semana (0,85/dia).

Segundo as informações do portal Dourados News, durante esta semana, os dias que obtiveram os maiores números de novos casos foram os dias 16, com 122 e o dia 20, também com 122.

No comparativo com os dados da primeira semana do mês, com média móvel em 75, o registro atual é maior (84).

A análise dos dados tem como base as informações disponibilizadas diariamente pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da doença no município.

Em análise ao gráfico que mostra a média móvel semanalmente em Dourados, é possível notar que em janeiro, os índices nas três primeiras semanas foram bem maiores, com registros de 192, 168,1 e 141,5 respectivamente. Na última semana do mês, a média móvel figurou em 77,8.