Terça-feira marcada por 999.239 mortes por Covid-19 em todo o mundo

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (29) - ( Foto: Divulgação)

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (29), pela Organização Mundial da Saúde (OMS) houve 33.206.004 casos confirmados de coronavírus, incluindo 999.239 mortes notificados à OMS em todo o mundo.

O Brasil ocupa hoje a posição como segundo País com maior índice de casos confirmados, registrando 4.732.309 casos, ficando atrás dos Estados Unidos da América com 7.044,327. Até as 12h12 horário de Brasília, o Brasil registrou 141.741 óbitos.

Seguem em estado de alerta Sudeste da Ásia com 6.888,331 casos confirmados e Europa com 5.725,150.