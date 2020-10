MS continua apresentando redução no número de novos casos de coronavírus

O número de óbitos caiu em MS - (Foto: Divulgação/Secom Gov)

Mato Grosso do Sul registra 1.469 óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul, com isso a taxa de letalidade continua em 1,9%, um dado considerado alarmante como mostra o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta quinta-feira (15) nas redes sociais oficiais do Governo do Estado. Em apenas 24 horas, foram registrados cinco mortes pelo vírus.

Até o momento, mais de 76 mil pessoas foram infectadas com o vírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 440 casos foram confirmados em 24 horas. Além disso, 366 pessoas estão internadas, sendo 4 de outros estados, 170 estão em leitos clínicos e 200 em leitos de UTI.

“A cada 100 pessoas contaminadas, a taxa de contágio é de 96 pessoas no dia seguinte”, ressaltou o titular da pasta, Geraldo Resende. Se recuperando da doença, 3.697 pessoas estão em isolamento domiciliar e 70.471 pessoas recuperadas.

No ranking de municípios mais afetados, Campo Grande lidera, com 33.419 pessoas atingidas, em segundo lugar, Dourados, com 7.851 pessoas infectadas e 4.466 em Corumbá.