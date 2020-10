Taxa de letalidade do coronavírus atinge 1,9% em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul tem 456 pessoas internadas - (Foto: Edemir Rodrigues)

O boletim epidemiológico desta sexta-feira (02) aponta que em Mato Grosso do Sul os casos confirmados do coronavírus já somam 70.828 pessoas. Em apenas 24 horas, 589 novos casos foram registrados.

Os números mostram que a doença continua avançando no Estado mas, segundo a secretária-adjunta da Saúde, Christine Maymone, a taxa de contágio caiu, alcançando 1%.

Em sentido contrário, a taxa de letalidade, nesta sexta-feira, ficou em 1,9%, com 1.326 óbitos no total. Em primeiro lugar nesse ranking, Campo Grande, com 572 mortes, é o município mais afetado.

Mato Grosso do Sul tem 456 pessoas internadas, sendo duas de outros estados, com 243 pessoas internadas em leitos clínicos e 215 em leitos de UTI.

Clique aqui e acesse o boletim na íntegra.

Ana Brito, Subcom