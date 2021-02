Taxa de contágio cai, mas comprometimento dos leitos de UTI em Dourados mantém nível alarmante

Nas últimas 24 horas, 622 exames deram positivos para o coronavírus - (Foto: Agência Brasil)

Os casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul começa a dar sinal de desaceleramento, com a diminuição de confirmações e óbitos diários. Entretanto, o comprometimento da disponibilidade leitos, principalmente, em Dourados segue em nível alarmante.

Nas últimas 24 horas, 11 pessoas morreram por Covid-19, totalizando 2.983 vidas perdidas pela doença até o momento. Além disso, em um dia, 622 exames deram positivos, somando 164.314 casos confirmados do vírus. “Nossa média móvel cai. A taxa de contágio é de 0,96, mas estamos chegando aos 3 mil óbitos e essa é uma notícia triste, quero manifestar nosso inconformismo”, reforça o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta sexta-feira (05), na macrorregião de Dourados 86% dos leitos de UTI/SUS estão ocupados, em Campo Grande este índice é de 72%; seguido por Três Lagoas, 68% e em Corumbá, de 63%.

Dos onze óbitos registrados, quatro ocorrera na Capital, 3 em Dourados e os demais em Bonito, Corumbá, Inocência e Paranhos, sendo uma morte em cada cidade.

Do total de casos confirmados, 153.604 estão recuperados, enquanto que 7.262 estão em recuperação, em isolamento domiciliar e 465 hospitalizados, segundo a SES, ou seja, 7.727 casos ativos da doença.

Das pessoas que estão internadas, 235 pacientes estão em leitos clínicos, com 144 internados pelo SUS e 91 na rede privada. Os casos mais graves que exigem internamento em UTI totalizam 230 pacientes, sendo que 170 estão na rede pública e 60 na rede privada.

Vacinação – O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, salientou a expectativa coma a chegada do novo lote da vacina nos próximos dias. “A quarta remessa de vacina do Instituto Butantã, a Coronovac, deverá chegar ao Estado nos próximos dias, são 32 mil doses, em 160 caixas. Nossa equipe está reunida, dentro do PNI, como faremos a distribuição e qual o público será imunizado”.