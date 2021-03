Suposto decreto alterando horário do toque de recolher em MS viraliza nas redes sociais

Fiscalização em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Vazou em grupos de WhatsApp um suposto rascunho de um decreto do Governo do Estado oficializando o novo horário do toque de recolher em Mato Grosso do Sul. O documento aponta que o Estado vai adotar o esquema das 20h às 5h a partir desta quinta-feira (11), com vigência por 14 dias.

Fica instituído que a população dos 79 municípios de MS está proibida de circular neste período, salvo em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável.

Apenas serviços de saúde, transporte, delivery, farmácias, funerárias, postos de gasolina e indústrias estão liberadas fora desse período. Para o fim de semana, os estabelecimentos estão permitidos para abrir no período das 5h às 16h e no domingo fica proibido o funcionamento, com exceção dos serviços de entregas.

Toque de recolher - O governo estadual publicou no último dia 11, em Diário Oficial do Estado, o horário do toque de recolher para os 79 municípios do Estado, iria variar de acordo com risco de contágio para pandemia de coronavírus, que é definido pelo programa “Prosseguir” com a classificação das cidades por bandeiras.

As cidades que estão nas bandeiras verde, amarela e laranja terão o toque de recolher das 23h até às 5h da manhã. Já os municípios classificados pelo programa com as bandeiras vermelha e cinza, que representam risco maior de contágio, segue o horário antigo, das 22h às 5h da manhã.