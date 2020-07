Superlotação dos leitos em Campo Grande vai ser no dia 16 de agosto, diz estudo

As projeções do modelo Gompertz indicam colapso do sistema público de saúde no estado em relação aos leitos de UTI para 11 de agosto - (Foto: Edemir Rodrigues)

Muitos consideram o mês de junho e julho como os meses do pico do coronavírus em Campo Grande. Dos 234 leitos de UTI oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Campo Grande 96% estão ocupados, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Porém segundo o estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é estimado para o dia 16 de agosto a superlotação dos leitos na Capital.

“Esses resultados mostram a necessidade de a população continuar seguindo as orientações de especialistas da área da saúde para se manter o isolamento social sempre que possível. Este procedimento é necessário para que as quantidades registradas em uma semana estejam sempre abaixo da curva estimada. Pois somente desta maneira obteremos o desejado “achatamento” da curva e evitaremos o colapso do sistema de saúde pública da cidade de Campo Grande”, avaliam os professores Erlandson Saraiva (Inma) e Leandro Sauer (Esan).

Para o Estado, o número de reprodução é de 1,2, conforme o Covidímetro, sendo estimado para o dia 10 de agosto o pico da doença. Em 30 de junho eram 7.965 casos, e até ontem (28) o número saltou para 22.443.

As projeções do modelo Gompertz indicam colapso do sistema público de saúde no estado em relação aos leitos de UTI para 11 de agosto.

Casos - O boletim epidemiológico de ontem (28) trouxe a confirmação de mais 641 exames positivos para o novo coronavírus, sendo que mais de 50% desses novos casos foram registrados na Capital. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 22.443.

Campo Grande registrou 302 novos casos confirmados. Corumbá com 34 novos casos. Três Lagoas 28 e Dourados e Aquidauana com 21 novas confirmações, configurando entre os municípios com maior número de novas confirmações.