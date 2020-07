Monitores multiparamétricos doados pelo interior serão usados para salvar vidas na Capital

Sidrolândia realizou a entrega de 10 monitores. - (Foto: Chico Ribeiro)

Os municípios de Sidrolândia, Pedro Gomes, Ponta Porã, Figueirão e Japorã, atendendo a um pedido da Secretaria de Estado de Saúde, realizaram um ato de solidariedade em compreensão ao atual cenário da pandemia na Capital: doaram os monitores multiparamétricos, que não estavam sendo utilizados, para montagem de leitos de UTI na Capital.

Em sentido inverso ao que acontece geralmente, onde a Capital envia recursos aos municípios do interior, essas cidades estão ajudando na composição de leito em Campo Grande. Os dez monitores enviados por Sidrolândia, por exemplo, já irão compor os 10 novos leitos que serão implantados no Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado de Saúde, Gerado Resende, fez um agradecimento especial às gestões municipais e falou que a união de esforços neste momento é fundamental. “São municípios que se prontificaram em ajudar nossa Capital que hoje é o epicentro da doença em nosso Estado e que precisa aumentar a disponibilidade de leitos”.

Sidrolândia realizou a entrega de 10 monitores. Mais quatro foram disponibilizados dos seguintes municípios, Pedro Gomes, Ponta Porã, Figueirão e Japorã. “Espero que outros prefeitos tenham essa mesma iniciativa, pois assim irão contribuir na preservação de vidas que, sem leitos de UTI, poderiam vir a óbito e isso é tudo o que não queremos".