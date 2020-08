Sobe para 823 o número de óbitos por Covid em MS; Estado tem 47,1 mil casos confirmados - (Foto: Reuters/Lindsey Wasson/Direitos Reservados)

A Covid-19 segue fazendo vítimas em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (28) a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou mais 23 vidas perdidas em decorrência da Covid-19. Só em agosto o total de óbitos pela doença já soma 413. Desde o começo da pandemia no Estado o indicador totaliza 823. A média móvel indica 15,4 óbitos por dia na última semana, e a taxa de letalidade está em 1,7%.

Nas últimas 24 horas houve um acréscimo de 1,9% nos casos confirmados. A base de dados recebeu a confirmação de 891 novos infectados. As cinco cidades com mais testes positivos para o novo coronavírus são: Campo Grande (+403), Corumbá (+56), Sidrolândia (+50), Nova Alvorada do Sul (+40) e Dourados (+31). A média móvel indica que na última semana o Estado confirmou 920 casos por dia. Confira AQUI o boletim epidemiológico detalhado.

A taxa de isolamento social mapeada ontem (27) no estado foi de 35,7%, já Campo Grande atingiu índice de 34,6%. O indicador mostra a média de pessoas que permaneceu em casa com base nos dados anonimizados coletados a partir da geolocalização de aparelhos celulares. Confira AQUI as taxas registradas nos municípios do interior do Estado.