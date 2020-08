Sistema on-line de triagem da Covid-19 ganha destaque em mostra nacional

Enfrentamento à Covid-19, organizada pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais da Saúde (CONASEMS) - (Foto: Reprodução)

Campo Grande é destaque nacional no enfrentamento e combate a Covid-19. O sistema on-line de triagem da Covid-19, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), foi selecionado pela comissão da “I Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS” para participar da live da Mostra, como exemplo de sistema no combate e controle de pacientes do novo coronavírus, sendo o único a representar o Estado de Mato Grosso do Sul.

Feita no formato totalmente on-line, a 1ª Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS – Enfrentamento à Covid-19, organizada pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais da Saúde (CONASEMS), destaca os melhores trabalhos das equipes de saúde de todos os municípios do Brasil e tem inscrições abertas até o dia 27 de setembro. A live acontece no próximo dia 25 de agosto às 14h30, horário de Brasília.

Nove projetos foram selecionados neste primeiro momento. Entre eles, o Sistema de Triagem de Campo Grande, o único selecionado do Estado, entre 300 projetos inscritos até então. Os projetos inscritos devem atender à temática “As ações da gestão municipal e serviços de saúde no enfrentamento à Covid-19”, como por exemplo, organização da Rede de Atenção à Saúde, vigilância em saúde, incluindo ações de integração com a atenção básica, entre outros.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a maneira de se relacionar em todos os âmbitos da sociedade, mudou. Com isso, as novas formas de prevenção são também a de readaptação. E nesse contexto, com regras de distanciamento social, que a maioria das esferas públicas e privadas estão trabalhando para continuar a produzir no “novo normal”.

Por isso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, atenta desde o início da pandemia em como continuar oferecendo seus serviços, tem se empenhado em prol de cada cidadão. Um dos mais recentes serviços oferecidos pela Prefeitura é o Sistema Online de Triagem da Covid-19, que tem como objetivo, saber como está a saúde do cidadão através das respostas dadas por ele mediante o preenchimento inicial que o Sistema de Triagem faz para que a partir disso, aumente ainda mais a assertividade das medidas que vem sendo tomadas por todas as áreas.

De acordo com os sintomas, a auto triagem encaminhará para um painel de monitoramento mantido pelas equipes de inteligência que, através do mapeamento de informações estudam os sintomas e comportamentos epidemiológicos da COVID-19. A ferramenta desenvolvida pela Agetec atende os protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde com apoio técnico de equipes de profissionais da saúde do município de Campo Grande.

Para saber mais sobre o programa, acesse https://congresso-virtual.conasems.org.br/mostra/.