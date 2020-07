Simone atende Renato Câmara e destina R$ 5 milhões para combater a Covid-19 em Dourados

Senadora Simone Tebet e o deputado Renato Câmara durante entrega simbólica dos recursos - (Foto: Divulgação/ALEMS)

Atendendo ao pedido do deputado estadual Renato Câmara e do Diretório Municipal do MDB, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) destinou R$ 5 milhões à saúde de Dourados para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus e salvar vidas. Há cerca de um mês ela esteve em Brasília para solicitar ao Ministério da Saúde agilidade na liberação do montante, diante do quadro de infectados na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

“O dinheiro chega em boa hora e vai servir para a compra de remédios, equipamentos, material de proteção individual, contratação de pessoal temporário, compra de kits de teste para detecção do Covid-19 e para treinamento e capacitação de agentes de saúde. Será um alento para o Hospital da Vida de Dourados e aos hospitais conveniados à prefeitura (Hospital Universitário; Hospital Evangélico; Hospital Santa Rita)”, disse a Simone Tebet.

Ela fez questão de vir ao município para entregar um cheque simbólico na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. Depois, ela participou da sessão virtual da Câmara de Dourados, onde fez um apanhado das emendas que apresentou ao município ao longo de seu mandato, num montante de cerca de R$ 10,5 milhões, especialmente para saúde e infraestrutura.

Simone também respondeu a inúmeras perguntas dos vereadores ao longo de cerca de duas horas e meia de sessão. Pedidos de emendas parlamentares para bairros de Dourados, o cenário da pandemia, propostas de linhas de financiamento, programa Pró-Cidades, novo Pacto Federativo, Fundeb, Reforma Tributária foram alguns dos temas abordados. A senadora Simone lembrou que é a única representante de Mato Grosso do Sul na Comissão Mista da Reforma Tributária.

“A gente tem de estar na cidade, quando a cidade precisa da gente. Dourados está no meio do furacão da pandemia do coronavírus. Eu vim trazer o cheque de R$ 5 milhões, que já está na conta da prefeitura, e vai ser destinado aos quatro hospitais para atender no que precisar no combate ao coronavírus”, disse na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (20), à noite.

Simone foi acompanhada pelo seu suplente, o produtor agrícola Celso Dal Lago, e pelo deputado estadual Renato Câmara, presidente do MDB em Dourados.

Conforme o deputado, os recursos encaminhados pela senadora são de fundamental importância para estruturar o setor de saúde de Dourados e vão ajudar a salvar vidas no segundo maior município do Estado. “Só temos a agradecer a senadora Simone por atender esse nosso pedido e destinar esses recursos para reforçarmos as ações de enfrentamento ao coronavírus em Dourados”, destacou Renato Câmara.

Ao todo, Simone solicitou a destinação de mais de R$ 28 milhões recursos para 29 municípios de Mato Grosso do Sul. O dinheiro vai, especialmente, para hospitais em municípios-polo do Estado para que a população possa ser atendida em suas regiões e não precise se deslocar até Campo Grande, superlotando o sistema hospitalar da capital.