Sidrolândia amplia toque de recolher e libera aulas nas escolas particulares

Escolas particulares vão poder retomar aulas em Sidrolândia - MP/MS

A Prefeitura de Sidrolândia adotou a partir de hoje novas medidas de flexibilização das regras de distanciamento e isolamento social em vigor desde março na cidade, por causa da pandemia. Decreto publicado na edição do Diário Oficial de hoje (28) prevê dentre outras medidas o retardamento do início do toque de recolher, que ao invés das 22 horas, começa a valer a partir das 23 horas, se estendendo até as 4 horas da manhã do dia seguinte, período em que pelo menos (no papel) é proibido que se circule na cidade, com exceção por razões de trabalhou ou situações emergenciais (como socorro médico).

A volta das aulas presenciais nas escolas particulares de Sidrolândia também está autorizada. A reabertura vai estar condicionada a apresentação de um plano de biossegurança que será avaliado pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. As escolas terão de apresentar a opção do ensino à distância aos alunos que optarem por não retornarem as aulas presenciais. O decreto também libera, desde que cumpram uma série de regras, o funcionamento das escolinhas de futebol, a volta do futebol nos espaços privados. É o desdobramento natural da flexibilização que há 15 dias reabriu para caminhadas o Parque do Vacaria, o Ginásio Brizolão e o Estádio Municipal.

O horário de funcionamento dos supermercados, mercearias, restaurantes, padarias, conveniências, também foi ampliado no período noturno. Ao invés das 22 horas vão fechar às 23 horas. O mesmo se aplica às igrejas, academias de ginástica, escolas de ballet, salões de beleza e barbearias.

Quarentena flexibilizada:

- O funcionamento do comércio em geral será das 07h00min às 18h00min de segunda a sexta, das 18h00min às 23h00min será permitido apenas supermercados, mercearias e restaurantes. Após as 23h00min será permitido apenas delivery.

- Aos sábados funcionará o comércio em geral das 07h00min às 18h00min com devidas normas de biossegurança, exceto supermercados, mercados e mercearias que poderão funcionar até às 23h00min e aos domingos até às 12h00min.

- Restaurantes, padarias, sorveterias e similares que servirem alimentos funcionarão sábados e domingos das 07h00min ás 23h00min.

– Fica autorizado a venda de produtos em bares e conveniências das 07h00min às 23h00min de segunda a domingo. Após às 23h00min, permitido apenas o delivery.

Salão de beleza, Barbearias e afins apenas horário marcado das 07h00min às 23h00min de segunda a sábado.

- O funcionamento das academias e igrejas só será permitido com no máximo 30% da capacidade de funcionamento, podendo desenvolver suas atividades até às 23h00min.

- Escola de Ballet, auto escola, cursos profissionalizantes, técnicos, poderão funcionar com até 30% da área local, podendo desenvolver suas atividades até às 23h00min.

- Volta do futebol nos espaços privados

- Fica autorizado o retorno da prática do Futebol de Campo, Futebol Society e Futsal somente em estabelecimentos privados, sendo vedado a pratica esportiva em locais públicos, no Município de Sidrolândia, a partir de 28 de setembro de 2020, observadas as seguintes restrições de uso:

- O horário destinado à prática esportiva entre equipes será de no máximo 03 (três) horas por período

- Recomenda-se a utilização pelos organizadores e proprietários de estabelecimentos de lazer o monitoramento da temperatura com termômetro infravermelho digital de medição de temperatura sem contato;

- Dentro dos locais de competições e em seu entorno, manter o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas

- Vedada a entrada de pessoas que estejam apresentando sintomas como: coriza, tosse, febre ou mal-estar

- Vedado o compartilhamento de instrumentos e objetos entre os participantes nos locais

- Vedado o uso de bebedouros com água de pressão, de modo que cada atleta seja responsável por trazer a sua garrafa d’água, sendo esta de uso pessoal e intransferível

- Vedado a troca de roupas no local (o atleta deverá chegar ao local adequadamente trajado e preparado para a atividade), bem como não será permitido que se tome banho após a prática da atividade.