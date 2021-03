Sexta remessa de vacinas são entregues nesta quinta pelas forças de segurança

Mato Grosso do Sul já recebeu 286,4 mil doses de vacinas - (Foto: Chico Ribeiro)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou nesta quinta-feira (4), a entrega das 27,8 mil doses da vacina Coronavac que chegaram na manhã desta quarta-feira (3) em Mato Grosso do Sul. Esta é a sexta remessa de vacina encaminhada pelo Ministério da Saúde ao Estado, o que já totaliza 286,4 mil doses de vacinas recebidas entre AstraZeneca/Oxford e Coronavac.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, as vacinas serão usadas para fazer a imunização de idosos de 80 anos, para aqueles municípios que já completaram, poderão imunizar idosos a partir de 75 anos. “Outro público será os profissionais de saúde, onde aqueles municípios que finalizaram a imunização do público de 60, poderão imunizar profissionais a partir de 50 anos”.

Resende afirma ainda que tem mantido contato constante com os secretários municipais, onde cobra agilidade no processo de imunização. “Quero que os municípios melhorem a performance de vacinação. Tenho procurado conversar com todos os secretários municipais para resolver as questões pontuais para que nós possamos garantir eficiência no processo de imunização, já que figuramos entre estados bem mais colocados no ranking de vacinação nacional”.

Dados do “Vacinômetro” mostram que, até esta quarta-feira, já foram aplicadas no Estado 172.609 doses de vacinas, o que representa o índice de 4,24% da população total do Estado já vacinada.