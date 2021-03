Sétima remessa de vacina com 30,6 mil doses de Coronavac chega nesta terça-feira em MS - Foto: Edemir Rodrigues

O Ministério da Saúde envia 30.600 doses de Coronavac para Mato Grosso do Sul. As vacinas chegam nesta terça-feira (9), às 18h30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Está será a sétima remessa do Ministério da Saúde, que já totaliza 317 mil doses de vacinas, entre AstraZeneca/Oxford e Coronavac encaminhadas ao Estado. Por enquanto, não há definição do público a ser vacinado e nem do quantitativo a ser enviado para cada município.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul já mostrou ao país que é um dos estados mais organizados na distribuição de vacinas. “Agora, nós queremos ser o melhor Estado na aplicação delas. Estamos trabalhando para ser o primeiro estado em número de vacinados. Assim, nós temos um único objetivo: o de preservar vidas preciosas da nossa gente”.

Resende afirma ainda que tem mantém constante conversas com os secretários municipais, onde cobra agilidade no processo de imunização. “Quero que os municípios melhorem a performance de vacinação. Tenho procurado conversar com todos os secretários municipais para resolver as questões pontuais para que nós possamos garantir eficiência no processo de imunização, já que figuramos entre estados bem mais colocados no ranking de vacinação nacional”.

Os municípios têm procurado atender à solicitação do secretário realizando vacinação nos finais de semana. “Nós sabemos que muitos municípios estão ampliando o seu horário de vacinação. Isto é muito importante porque atende justamente o grupo prioritário que precisa ser vacinado neste momento em nosso Estado. Recomendo que continuem com essa estratégia”.

A distribuição como já de costume, acontecerá a partir das 5 horas da manhã desta quarta-feira (10). Dados do “Vacinômetro” mostram que, até esta terça-feira (9), já foram aplicadas no Estado 198.734 doses de vacinas, o que representa o índice de 4,82% da população total do Estado já vacinada.

Histórico das remessas

Mato Grosso do Sul já recebeu 317 mil (vacinas), em sete carregamentos enviados pelo Ministério da Saúde. A primeira (remessa) chegou no dia 18 de janeiro, com um lote de 158,7 mil doses da vacina Coronavac.

O segundo lote desembarcou no Estado em 24 de janeiro, com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. Já o terceiro lote foi chegar ao Estado em 25 de janeiro, em um reforço de mais 10,2 mil doses da Coronavac.

A quarta remessa com 32 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegou no dia 7 de fevereiro. A quinta remessa de 35.700 doses, sendo 22.500 doses da AstraZeneca/Oxford e 13.200 doses da Coronavac chegou no dia 24 de fevereiro. A sexta remessa de 27.800 doses de vacina do Instituto Butantan – Coronavac chegou no dia 3 de março.

Rodson Lima, SES

Foto: Edemir Rodrigues