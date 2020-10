Sesau registra quase 30 mil pacientes recuperados da Covid-19

Trabalho médico na UTI - (Foto: Estadão)

De acordo com último boletim divulgado ontem (2) pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), dos 31.262 casos confirmados em Campo Grande, 29.934 pessoas estão recuperadas das infecções do coronavírus. Porém já foram registradas 575 óbitos na Capital.

Os dados mostram que 263 pessoas continuam internadas, 144 em leitos clínicos sendo 83 em hospitais públicos e 119 em leitos de UTI, onde 73 pessoas se encontram em hospitais públicos. Ao todo 490 campo grandenses foram instruídos a ficarem em isolamento social.

Em Mato Grosso do Sul de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram registradas ontem 589 novos casos, o número total já se aproxima dos 71 mil em todo o Estado. As mortes confirmadas devido ao vírus atingem 1.326 vítimas e recentemente o grau de letalidade foi elevado de 1,8% para 1,9%.

O Estado soma ao todo mais de 64 mil pacientes recuperados da Covid-19 e como forma de prevenção ao contágio 4.789 pessoas foram instruídas a ficarem em isolamento social. Os dados do boletim divulgado mostram que os leitos de UTI para adultos são os que mais sofrem na pandemia, somando 49% de ocupação. Não à toa, o grupo de risco pela faixa etária continua com as pessoas de 30 a 39 anos.