SES repassa cinco mil testes à Sesau para enfrentamento à Covid-19 - ( Foto: Governo do Estado MS )

Em apoio ao enfrentamento ao coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregou cinco mil testes rápidos avaliado em R$ 740 mil à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande. A ação ocorre diante da necessidade de que se amplie o número de brasileiros testados para a Covid-19, de modo a conter a circulação do vírus e a propagação de novos casos no Estado.

Para o secretário de Saúde, Geraldo Resende, a realização de mais testes em Campo Grande será importante para frear o avanço do coronavírus no Estado. “Esta doação demonstra que nós temos a capacidade de se unir e de sermos solidários, principalmente quanto ao crescente número de casos que temos registrado em nosso Estado”.

Durante a entrega simbólica, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destacou a importância desta parceria com o Governo do Estado por meio da SES. “Esse repasse é importante pois vai fortalecer a estratégia da saúde em nosso município. É importante mantermos esses laços de parceria junto a SES e o Governo do Estado”.

Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde já repassou ao município de Campo Grande 42.200 mil testes rápidos, sendo 37.200 mil entregues em 2020. Os cinco mil testes rápidos entregues nesta terça-feira (12), são para sorologia IGM/IGG. A recomendação é que os testes sejam direcionados para o ponto de apoio da Escola Estadual Lúcia Marins Coelho, local referência em testagens em Campo Grande.