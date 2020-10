SES recebe comitiva de especialistas da OPAS para avaliar ações de combate à Covid-19 - ( Foto: Governo do Estado MS )

Mato Grosso do Sul recebe nesta semana a visita dos técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que acompanham a política local de enfrentamento à Covid-19. A ação, chamada de Missão Covid-19, conta com profissionais de diferentes órgãos, estados e especialidades. Os técnicos deverão visitar de hoje (13) até sexta-feira (16), os municípios de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá e Dourados.

O secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, recebeu a equipe da OPAS, nesta terça-feira (13) e enfatizou apoio à missão. “Quero deixar registrado, toda a nossa gratidão por essa parceria com a OPAS e o Mato Grosso do Sul”.

No Estado, a equipe vai conhecer o funcionamento de unidades de saúde como hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e serviços laboratoriais. A ideia da missão é trocar experiências e entender o trabalho implementado pelo Estado nas áreas de vigilância, assistência e laboratório, além do tema da comunicação de risco.

Para o consultor de Vigilância, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres, do escritório da OPAS e da OMS no Brasil, Rodrigo Frutuoso, esta é uma ação realizada pelo organismo internacional em várias partes do Brasil.

“Estamos visitando os estados do país para conhecer as boas práticas realizadas para o enfrentamento da Covid-19. No âmbito do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) temos um item muito importante que foca nas lições aprendidas pós-evento de emergência em saúde pública. Por isso, nessas missões, a ideia é produzir conhecimento e dar visibilidade às experiências bem-sucedidas”, destacou.

Entre as parcerias com o Governo do Estado por meio da SES com a OPAS, está o Rastrear, lançado recentemente e criado com a finalidade de quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus e identificar os casos precocemente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

OPAS

O grupo de profissionais que compõe a equipe da OPAS tem levado experiências pessoais de onde atuam e aprendido com os locais visitados. A missão tem o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).

A análise da OPAS é dividida em três eixos: 1) vigilância (abrangendo implementação dos protocolos, laboratórios, estratégia de testagem, investigação e rastreamento de pessoas possivelmente infectadas); 2) atenção à saúde (unidade de atenção primária, de urgência e emergência e hospitais de referência e campanha); e 3) comunicação de risco.

Após visitar os serviços de saúde locais, a equipe revisará os achados identificados para produção de relatório final, onde serão apontadas as ações efetivas implementadas pelo Estado no enfrentamento da pandemia e pontos que devem ser ajustados.

As ações da OPAS já foram realizadas nos estados do Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Paraná. O Estado de Mato Grosso do Sul é o sexto Estado do país a receber a comitiva de especialistas da OPAS.