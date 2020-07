SES irá inaugurar 10 novos leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no HU de Campo Grande

Diante do agravamento dos casos de coronavírus em Campo Grande, considerado o epicentro da doença no Estado, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou a ampliação de novos leitos de UTI para o tratamento da covid-19 - (Foto: Arquivo/Chico Ribeiro)

Diante do agravamento dos casos de coronavírus em Campo Grande, considerado o epicentro da doença no Estado, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou a ampliação de novos leitos de UTI para o tratamento da covid-19.

Na próxima segunda-feira (27.7), às 14h, o Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), irá inaugurar no Hospital Universitário (HU) Maria Aparecida Pedrossian, 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Com a iniciativa, será possível desafogar a demanda que hoje há no Hospital Regional de Campo Grande, unidade hospitalar de referência no tratamento da pandemia.

Para Resende, tudo o que é possível tem sido feito pelo Governo do Estado para minimizar os impactos e ampliar os leitos em Mato Grosso do Sul. “Temos trabalhado de forma intensa para que todos que precisem possam ter o atendimento correto e assim salvar vidas, que é o mais importante”.

“Nós encaminhamos para o HU os ventiladores pulmonares, os monitores, entre outros equipamentos. E lá houve um esforço imenso da equipe do HU, que fez remanejamentos para que a unidade coronariana, que havíamos inaugurado há poucos dias, fosse transformada em uma unidade de Covid-19. Quero agradecer este esforço da Universidade, do Hospital Universitário e também das equipes médicas, cujo trabalho possibilitou construirmos mais essa alternativa para atender a população”, acrescentou o secretário.

Segundo o diretor-superintendente do HU, Claudio César da Silva, a unidade hospitalar realizou mudanças internas necessárias para implantação do novo espaço para os leitos relacionados a Covid-19. "Fizemos as adaptações necessárias para conseguir ampliar os leitos e colaborar com a rede de assistência de saúde no combate à pandemia. Estamos felizes por ajudar, agradecemos a parceria do Estado que nos enviou 10 conjuntos de respiradores e monitores. São vários remanejamentos mas entendemos que é fundamental a existência desses leitos para que possamos salvar vidas, estamos dispostos e a equipe aceitou prontamente esse desafio", comentou o dirigente do HU.

Solidariedade

Os leitos que estão sendo montados no HU são compostos pelos monitores multiparamétricos que foram enviados pelos municípios do interior para utilização em unidades hospitalares da Capital. A SES também disponibilizou para o HU da UFMS diversos ventiladores pulmonares e outros equipamentos.

Sidrolândia entregou 10 monitores. Outros equipamentos foram disponibilizados pelos municípios de Pedro Gomes, Corguinho, Ponta Porã, Figueirão e Japorã. “São municípios que se prontificaram em ajudar nossa Capital que hoje é o epicentro da doença em nosso Estado e que precisa aumentar a disponibilidade de leitos”, ressalta Resende.

Nesta semana, a SES inaugurou 15 novos leitos (10 clínicos e cinco de UTI) para pacientes de Covid-19 no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, no dia 20 deste mês; e no dia 21 foram 10 novos leitos de UTI na Santa Casa da Capital.