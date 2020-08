SES divulga novo mapa hospitalar dos leitos destinados ao coronavírus - (Foto: Ana Brito)

O Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, divulgou um novo mapa hospitalar com a disponibilidade de leitos para o tratamento do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Com a divulgação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (27.08), consta no mapa hospitalar: 760 leitos clínicos adulto; 118 leitos clínicos pediátricos; 369 leitos de UTI adulto; 09 leitos UTI pediátrico. Em ampliação são 84 leitos clínicos adulto, 02 leitos clínicos pediátrico e 37 leitos de UTI adulto.

Em destaque, o Hospital Regional de Campo Grande apresenta, agora, 118 leitos de UTI adulto para o tratamento da doença.

Cenário no Estado

Segundo o boletim epidemiológico da SES de hoje, o Estado registra 46.261 casos confirmados da doença no Estado. Até então, Mato Grosso do Sul contabiliza 800 vítimas fatais da doença. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 904 casos de Covid em 55 municípios. As cinco cidades com mais confirmações são: Campo Grande (+340), Corumbá (+95), Dourados (+65), Nova Alvorada do Sul (+58) e Sidrolândia (+33). Em apenas um dia, foram confirmados mais 17 óbitos no Estado, sendo 11 deles em Campo Grande, três em Corumbá, um em Ladário, um em Chapadão do Sul e um em Mundo Novo. O boletim detalhado pode ser conferido aqui.