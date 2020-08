MS registra mais 11 mortes e Secretaria de Saúde alerta idosos com comorbidades

Os casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas somam 567, que representa um acréscimo de 1,3% no total de infectados - (Foto: Edemir Rodrigues)

Boletim epidemiológico apresentado nesta segunda-feira (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) com dados consolidados até a data de ontem (23), confirmaram mais onze óbitos no Estado, sendo nove deles em Campo Grande, um em Fátima do Sul e outro em Aparecida do Taboado. Dois com nada relatado e os demais com fatores de risco e comorbidades associadas. As idades variam entre 58 e 109 anos.

Um dado que chama bastante atenção, conforme a secretaria-adjunta da saúde, Christine Maymone, são três óbitos que ocorreram na mesma data de notificação. “Reiteradamente peço a você que tem fatores de risco, que procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha o seu tratamento, mantenha o controle sobre sua doença crônica”, alertou pedindo que não deixem a doença se agravar. “As famílias que tem pais idosos, pessoas mais idosas, levem para que tenha um controle, e não seja pego de surpresa com a doença”.

Os casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas somam 567, que representa um acréscimo de 1,3% no total de infectados. As cinco cidades com mais casos confirmados no período são: Campo Grande (+284), Corumbá (+40), Dourados (+34), Ladário (+32), Anastácio (+28) e Três Lagoas (+25). Desde o início da pandemia o Estado registrou 43.065 infectados pela Covid.

Com 50% dos novos confirmados na Capital o secretário de saúde, Geraldo Resende falou sobre a alta taxa de transmissibilidade. “Isso mostra que o vírus está bastante presente na Capital que nós precisamos fazer todo esforço ara junto com a Sesau tentarmos debelar a transmissão alta do vírus na Capital”, destacou falando sobre os casos notificados que são testados. “Temos mais de 30% dos exames positivos aqui na Cidade, tem dia que chegamos a quase 40% nos exames de RT-CR”, afirma.

Coronavírus na comunidade indígena

O titular da SES também falou durante a live sobre a atuação do Estado nas questões que envolvem a situação da Covid nas aldeias indígenas. “Estamos muito atentos às questões que envolvem as comunidades indígenas. Superamos o imbróglio com a SESAI para que os médicos sem fronteiras possam atuar na região de Aquidauana. A intermediação da SES foi bastante positiva, conseguimos o apoio da SESAI e superamos algumas incompreensões e vamos ter mais essa entidade, organização que trabalha no mundo todo, para atender também e ajudar a própria SESAI que é responsável pela saúde indígena”, pontuou.

Isolamento social

As taxas de isolamento social em Mato Grosso do Sul aprestaram leve alta durante o fim de semana. O índice mapeado no sábado (22) foi de 42% e no domingo (23) foi para 48,6%. Em Campo Grande a média de pessoas que permaneceu em casa no sábado foi de 41,7% e no domingo foi de 48,2%.

As taxas mapeadas nos municípios variam entre 32,6% registrado em Sete Quedas, a 61,3% apontado em Juti. Confira aqui a lista completa de cidades e suas respectivas taxas de recolhimento para o domingo.