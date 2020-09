Servidores públicos da capital podem voltar com "Home Office"

Prefeitura de Campo Grande - (Foto: Divulgação/PMCG)

As repartições públicas do município de Campo Grande terão o prolongamento do decreto publicado no dia 22 de maio, a medida publicada ontem (29), dispõe sobre a jornada especial de trabalho como forma de prevenção ao Covid-19. Os expedientes terão novamente a divisão em dois turnos para evitar aglomerações, as equipes de trabalho somadas não devem ultrapassar 50% da lotação.

De acordo com o decreto o regime de teletrabalho “Home Office” é obrigatório para os servidores efetivos e comissionados que possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares, possuam imunodeficiência, transplantados, gestantes, maiores de 60 anos e qualquer pessoa que apresente sintomas da doença. O regime de teletrabalho se estende aos servidores que convivam com pessoas no grupo de risco.

Novo Toque de Recolher

Essas medidas fazem parte do pacote de combate ao novo Coronavírus, bem como o novo toque de recolher, o horário passa a funcionar das 1h até às 5h da manhã a partir do dia 1º até o dia 15 de outubro. A informação foi confirmada pela publicação da edição de hoje (30) no Diário Oficial de Campo Grande.

Hoje, o horário do toque de recolher ainda começa às 23h termina às 5h. Neste período apenas as atividades consideradas essenciais podem funcionar, como farmácias, supermercados e áreas da saúde