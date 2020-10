Senador Arolde de Oliveira morre em decorrência da covid-19

Arolde de Oliveira estava no primeiro mandato como senador depois nove legislaturas na Câmara - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) morreu nesta quarta-feira (21) em decorrência de complicações decorrentes da covid-19. A informação foi divulgada pela família no Twitter do senador.

Segundo a postagem, Arolde de Olivera morreu "vítima de covid e como consequência a falência dos órgãos". O senador pegou a covid-19 em setembro e precisou ser internado no início de outubro.

O senador tinha 83 anos e era engenheiro e economista. Antes de se eleger senador pelo Rio de Janeiro, foi deputado federal por nove mandatos. Ele também foi secretário de Transportes do Rio de Janeiro durante entre 2002 e 2008, durante a gestão do prefeito César Maia.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soltou uma nota de pesar pela morte de Arolde de Oliveira. Segundo a nota, Arolde de Oliveira trouxe ao Senado "a experiência legislativa, o supreendente porder de comunicação e o exemplo de sua conduta afetuosa e cordata."

"Um dia triste para esta Casa. Um dia triste para os seus eleitores, admiradores, amigos e, especialmente, os seus familiares", diz Alcolumbre na nota.

Alcolumbre decretou luto oficial no Senado em homenagem à memória do senado Arolde de Oliveira.

No Twitter, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), lamentou a morte de seu colega de partido: "Meu amigo, descanse em paz! Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e equipe".

Muito triste. Encerro o dia com a notícia da partida do senador Arolde. Ainda hj pela manhã estava em oração pelo restabelecimento dele. Deixo aqui minha última homenagem. Tenho certeza de que ele foi, mas deixou conosco o seu carisma e o jeito alegre de convivência no Senado.