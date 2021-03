"Sem saúde não existe economia", reforça Reinaldo Azambuja

Governador Reinaldo Azambuja - (Foto: Chico Ribeiro )

Pelas redes sociais, o governador Reinaldo Azambuja falou nesta segunda-feira (15) sobre as ações de enfrentamento à Covid-19 e afirmou que “sem saúde não existe economia e muito menos futuro”.

Por meio de decreto editado na semana passada, Reinaldo Azambuja impôs novas medidas para conter o avanço da Covid-19 em todo o território de Mato Grosso do Sul.

Na lista de novas regras, que valem até 27 de março, estão o toque de recolher entre 20h e 5h e uma restrição para serviços não essenciais aos sábados e domingos, que só podem funcionar entre 5h e 16h.

“Nesses tempos difíceis, o Governo de Mato Grosso do Sul trabalha muito para garantir o emprego e o sustento das famílias”, destacou o governador.

Reinaldo Azambuja anunciou o lançamento, nos próximos dias, de um grande programa social para socorrer as famílias vulneráveis. O projeto que prevê transferência de renda está em formatação e deve ser enviado nesta semana à Assembleia Legislativa.

O governador ainda lembrou que Mato Grosso do Sul é o estado com mais investimentos públicos estaduais por habitante, com obras em todos os 79 municípios .

Ele também destacou que somos o terceiro estado com menos desemprego no país, já que, segundo dados do IBGE, Mato Grosso do Sul encerrou 2020 com 9,3% dos trabalhadores sem emprego formal .

“A Covid-19 mata cada dia mais. Enquanto não tem vacina para todos, restringir a circulação de pessoas é a única forma que o mundo encontrou para proteger a vida daqueles que o sistema hospitalar não consegue mais atender”, finalizou Reinaldo Azambuja.