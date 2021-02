Secretaria de Estado de Saúde se prepara para receber quarto lote de vacina contra Covid essa semana

Ministério da Saúde deve liberar 3,2 milhões de doses vacina da Coronavac até a próxima sexta-feira (5). - (Foto: Divulgaçao)

A quarta remessa da vacina do Coronac chega até o final desta semana a Mato Grosso do Sul, garante o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, que afirmou que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) comunicou aos secretários estaduais de Saúde, nesta segunda-feira (1º), que o Ministério da Saúde deve liberar 3,2 milhões de doses vacina da Coronavac até a próxima sexta-feira (5).

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, caso se concretize, o Estado já tem expertise na distribuição de doses para os municípios. “Fizemos essa distribuição em menos de 24 horas e isto colocou o nosso Estado em primeiro lugar na distribuição de doses no país. Então, assim que o Ministério da Saúde fizer a distribuição na sexta-feira (5), haveremos de acionar a nossa logística para enviar as novas remessas das vacinas aos municípios até sábado (6)”.

Por ora, ainda não se sabe o quantitativo de doses a ser encaminhado pelo Ministério da Saúde ao Estado, mas espera-se que sejam suficientes para finalizar a imunização dos profissionais de saúde e dos idosos acima de 80 anos, e há probabilidade que se inicie na próxima semana, a imunização de idosos acima de 60 anos.

Geraldo Resende ainda afirmou que entrou em contato com diversos secretários municipais onde cobrou agilidade no processo de imunização, principalmente, para aqueles municípios que possuem população indígena aldeada. “Quero que os municípios que têm essa população melhorem a performance de vacinação nas aldeias. Em paralelo, tenho procurado conversar com os todos os municípios para resolver questões pontuais para que nós possamos garantir eficiência no processo de aplicação de doses assim como somos na distribuição das doses”.

Lançado na manhã desta segunda-feira (1º), o Vacinômetro MS, apontou que das 190.746 enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado, Corovac e Astrazeneca, já foram aplicadas 46.152 doses que corresponde 20.39% dos imunizados do grupo prioritário da primeira fase da Campanha de Vacinação Contra à Covid-19. Há ainda, um indicador que mostra o percentual de vacinados em relação à população geral de Mato Grosso do Sul, o índice é de 1,64%.